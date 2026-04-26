El caso dejó cuatro personas asesinadas: Rubiel Antonio Cardona Rojas, Jairo Andrés Vasco Hurtado, Cristian Javier Medina y Ofeiner de Jesús Munera Corrales.

La Policía informó que habilitó la línea 320 297 6662, disponible las 24 horas, para recibir información bajo reserva.

Entre las medidas adoptadas, se reforzó el pie de fuerza en el municipio, llegó un grupo especial de investigación de la DIJÍN y se incrementarán patrullajes urbanos y rurales con apoyo del Ejército Nacional.

Además, la Alcaldía decretó la prohibición del parrillero hombre en motocicleta y el cierre del comercio durante este domingo como medida preventiva y en señal de respeto por las víctimas.

Las autoridades señalaron que, de manera preliminar, el crimen estaría relacionado con disputas delincuenciales por el control del microtráfico en la zona.