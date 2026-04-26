Durante la actividad, liderada por la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, fueron atendidos 84 pacientes en distintas especialidades, facilitando el acceso a consultas sin necesidad de desplazarse hasta la zona urbana.

Entre los servicios prestados se realizaron 21 atenciones en urología, 20 en ginecología, 17 en ortopedia, 11 ecografías, 10 consultas de pediatría y 5 valoraciones en nutrición.

La jornada también permitió orientar a la comunidad sobre trámites, autorizaciones y dudas relacionadas con sus procesos médicos, lo que agilizó la atención y mejoró la experiencia de los usuarios.

Habitantes del corregimiento destacaron la calidad del servicio, la organización y la cercanía del personal de salud, en una iniciativa que busca seguir llevando atención oportuna a los sectores apartados de Tuluá.