El Señor de los Milagros ya fue bajado de su camarín para presidir la jornada central de las Rogativas, tradición que cada siete años convoca a miles de fieles de Colombia y el mundo.

Desde las 6:00 de la mañana se dio inicio a la primera eucaristía campal, presidida por el padre Héctor Bonilla Jaimes, Consultor Extraordinario de la Provincia Andino Caribeña. Posteriormente, a las 7:30 a. m., se celebró la segunda misa solemne, y a las 9:30 a. m. se llevó a cabo la esperada procesión con la imagen original del Cristo de los Milagros, recorriendo las principales calles de la ciudad en medio de cánticos, oraciones y flores.

Durante todo el día se celebrarán eucaristías campales a las 12:00 del mediodía, 2:00, 3:30 y 5:00 de la tarde, finalizando con la misa de las 6:30 p. m. en el templo. Las confesiones estarán disponibles hasta las 6:00 p. m., y el camarín permanecerá cerrado hasta las 2:00 p. m., cuando la imagen regrese a su lugar.

Las autoridades locales confirmaron que el Plan de Contingencia para esta jornada está activado con el fin de garantizar la seguridad de los peregrinos.