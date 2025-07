La Gobernación del Valle en articulación con el Politécnico PIO, dio apertura a la convocatoria para mujeres y personas Lgbtiq+ de Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura y municipios del norte del Valle, que deseen formarse y fortalecer sus competencias laborales a través de carreras técnicas con proyección de empleo.



De acuerdo con lo informado, la convocatoria está abierta hasta el 20 de agosto y está dirigida a personas entre los 18 y 30 años. Son 154 cupos disponibles en los programas de Técnico Laboral en Cocina Internacional, Auxiliar en Seguridad Ocupacional, Auxiliar Administrativo y Auxiliar en Mercadeo y Ventas.



Esta formación será gratuita y contará con el respaldo de empresas aliadas que acompañarán el proceso formativo. Se indicó que la formación tendrá una duración de un año e incluirá acompañamiento permanente por parte del Politécnico PIO, prácticas de seis meses, sostenimiento económico mensual y la posibilidad de enganche con las empresas aliadas una vez finalizado el proceso.



“Desde el Gobierno departamental bajo el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, seguimos trabajando por la inclusión y el cierre de brechas”, expresó Yurany Ordóñez, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle.

Testimonios



“El tiempo que llevo acá he aprendido muchas cosas en conocimiento y como persona, el estudio es práctico y he llegado a conocer habilidades en mí; nos enseñan sobre repostería, pastelería, cocina molecular, cocina internacional. Adicional, siento que he forjado mi carácter como cocinero y he podido formar buenas bases de comunicación y calma en la cocina. Los invito a que hagan parte de esta convocatoria, conozcan las instalaciones y se enamoren de la cocina”, dijo Juan Sebastián Mera Hurtado, estudiante.