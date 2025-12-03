Durante una jornada de trabajo, cumplida en Tuluá el pasado sábado, los integrantes de las 34 asociaciones del Valle del Cauca recibieron un kit de oficina que les permitirá fortalecer sus capacidades administrativas e impulsar la venta de sus productos, entrega que hace parte de la propuesta de convertir a los campesinos en empresarios.



La secretaria de Agricultura del Valle del Cauca, Ángela Reyes, quien hizo parte de la comitiva oficial y que encabezó la gobernadora Dilian Francisca Toro, resaltó que “Valle Agro ha impactado a más de 1.100 familaias. «Es un proyecto que no solamente está pensado en entregar insumos y herramientas, sino que también está fortaleciendo la parte organizacional, empresarial y digital», expresó la funcionaria.



“Esto es de gran importancia para la asociación porque nos ayuda a diversificar más nuestros productos, ya que podemos, por medio de los computadores y la impresora, tener un control de la producción que manejamos y, de esa manera, por redes sociales ofertarla de una mejor manera para todo Colombia”, aseguró Mario Alonso Millán, miembro de la Asociación Agrounión Sostenible.



Los kits recibidos por las 34 asociaciones, distribuidas en 17 municipios, constan de un equipo de cómputo completo, un escritorio funcional y una impresora multifuncional.

Apoyo a la modernización



“Lo que yo más deseo es que en seis meses yo los pueda visitar o ustedes me puedan visitar y me digan: ‘Doctora, ya estamos vendiendo todos nuestros productos por redes sociales, ya los estamos vendiendo a los hoteles, a los restaurantes, a las casas, y todos esos productos son agroecológicos’.

Tenemos que todos hacer las biofábricas. Cuenten con nosotros para terminar los procesos que se necesitan terminar y ya saben que el sueño que tenemos todos es que seamos empresarios del campo”, expresó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante la entrega de estos apoyos a las asociaciones.