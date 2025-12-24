La región cuenta con 50.200 hectáreas sembradas y una producción anual promedio de 627.000 sacos de café de exportación, lo que la ubica como el séptimo departamento del país con mayor aporte a la canasta exportadora nacional. Este producto representa el segundo renglón agrícola más importante del territorio, generando más de 44.000 empleos directos.



Esta fortaleza agrícola llevó a la Gobernación del Valle a crear e impulsar en 2024 Valle Café, el primer programa departamental diseñado exclusivamente para fortalecer el sector cafetero. En alianza con el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, la iniciativa enfoca sus esfuerzos en mejorar la productividad, la calidad del grano, promover la renovación de cafetales y fortalecer la capacitación técnica con enfoque agroecológico en las fincas de familias caficultoras.



En su versión 2025 el programa busca acompañar al caficultor para aumentar su productividad. “Con Valle Café estamos entregando fertilizantes a 2.100 familias impulsando la productividad en 1617 hectáreas intervenidas”, explicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Este proceso va acompañado de asistencia técnica orientada a mejorar la calidad del grano y favorecer una densidad de siembra más adecuada. “Queremos lograr más de cuatro millones de nuevos árboles de café, cultivados con prácticas sostenibles que mejoren su calidad”, indicó la secretaria de Agricultura, Angela Reyes.



Para Claudia Milena Gaviria, caficultora de la vereda La Miranda, en el municipio de El Cairo, la entrega de insumos de este programa fue recibida como “un regalo del Niño Dios”. Según afirma, este apoyo es fundamental para su labor: “Contar con un buen fertilizante es clave para lograr una producción de calidad. No solo mejora nuestro café, sino que también fortalece nuestra economía”.



Valle Café se consolida, así como un hito para los caficultores del departamento y es motor de desarrollo rural sostenible.