De acuerdo con información suministrada por Medicina Legal, la víctima fue identificada como Cristian Andrés Jaramillo, de 29 años de edad, oriundo de Popayán. El impacto le causó la muerte de manera inmediata, mientras que el conductor responsable huyó del lugar sin prestar auxilio.

Desde la entidad forense se hizo un llamado a la ciudadanía para que familiares o personas cercanas al joven se acerquen a las instalaciones de Medicina Legal en Tuluá, con el fin de realizar los trámites correspondientes para la entrega del cuerpo.

Entre tanto, las autoridades de tránsito y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro vial y dar con el paradero del vehículo involucrado.