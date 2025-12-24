La víctima fue identificada como José Otoniel Rodríguez Jiménez, quien, de acuerdo con información preliminar, era propietario de un establecimiento de montallantas ubicado en el sector donde se presentó el siniestro. El hecho ocurrió cuando un vehículo tipo chiva, que al parecer presentó una falla mecánica, perdió el control, arrolló al ciudadano y posteriormente terminó impactando contra una vivienda.

El accidente se registró en inmediaciones del sector comercial El Hato, lugar en el que se encontraba la víctima al momento del impacto. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, Rodríguez Jiménez falleció en el sitio.

Al lugar acudieron organismos de emergencia y personal judicial, quienes atendieron la situación y adelantaron los procedimientos correspondientes, mientras continúan las labores para esclarecer las causas del siniestro.

El hecho ha generado consternación entre comerciantes y residentes del sector, quienes conocían a la víctima por su actividad laboral.