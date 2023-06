Justamente el impacto y los efectos que está causando en la población estudiantil y las medidas requeridas en salud pública fueron algunos de los temas que se abordaron en el Foro ‘Inteligencia Colectiva por los menores de edad expuestos al vapeo’, organizado por la Fundación Triana Legacy en la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

No es un mal menor

“A pesar del conocimiento general de que el cigarrillo electrónico es inocuo, no es así, es altamente adictivo, tiene un contenido de nicotina superior al cigarrillo normal y se asocia con problemas de salud mental. Es un nuevo problema en salud pública, se requiere la legislación para su prohibición y limitación, pero también requiere un trabajo en conjunto del sector salud con el de educación”, aseveró María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.

En el evento, que se realizó en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebró el 31 de mayo, Lina Triana, presidenta de la Fundación Triana Legacy, resaltó el espacio de socialización porque se ha identificado una necesidad que es educar a los jóvenes sobre qué es el cigarrillo electrónico y que sea considerado como una sustancia psicoactiva.

“Hemos reunido a los entes reguladores, académicos, psicosocial y grupos de jóvenes para buscar estrategias para que sean los mismos jóvenes trabajando y conozcan los riesgos que tienen estos dispositivos”, señaló Triana.

Falsos imaginarios

Alfonso Ávila García, especialista en medicina familiar y participante del foro, precisó que “los cigarrillos electrónicos no pueden considerarse como 95% más seguros porque no tenemos evidencia acerca de que esos efectos no se generen, tienen sustancia que son cancerígenas, que afectan las vías respiratorias, pueden llevar intoxicaciones y puede llevar a una adición, urge que exista una regulación integral y necesitamos que exista educación en diferentes espacios”, aseveró.

Comentó que los niños, a partir de 13 años, ya han empezado a usar estos dispositivos que “pueden ser la puerta para el consumo de otras sustancias psicoactivas”.