La jornada tuvo como eje central la extensión de La Colcha de las Víctimas, una obra colectiva elaborada por mujeres afectadas por el conflicto armado, que se convirtió en un lienzo de dignidad, resistencia y memoria.

El evento reunió a autoridades locales, representantes de organizaciones sociales, víctimas del conflicto y ciudadanos, quienes participaron en un espacio de reflexión y oración comunitaria. La colcha, compuesta por retazos que narran historias de dolor y esperanza, fue desplegada como un símbolo de unión y como un llamado a no olvidar lo ocurrido para avanzar hacia la reconciliación.

Además del acto central, se realizaron intervenciones culturales y mensajes de apoyo que reafirmaron el compromiso de la ciudad con la defensa de los derechos humanos y la reparación a las víctimas. La administración municipal destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y de promover la no repetición de la violencia.

Con este homenaje, Buga reiteró su compromiso con la paz, la justicia social y la construcción de un futuro donde la memoria sea el puente hacia la esperanza y la reconciliación.