Asprilla, quien en los últimos días ha estado muy activo opinando sobre las elecciones, publicó un mensaje en tono futbolero en el que aseguró que se “pone la camiseta por la patria” y que hará equipo con De la Espriella para “sacar a Colombia del fondo de la tabla”.

La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que aparecen varias figuras históricas de la Selección Colombia como Carlos Valderrama, Radamel Falcao García, Willington Ortiz y James Rodríguez, mientras de pie aparece Luis Díaz.

El pronunciamiento no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios divididos entre seguidores y críticos del exdelantero. Desde la campaña de De la Espriella celebraron el respaldo y lo calificaron como una muestra de apoyo ciudadano en plena carrera electoral.

No es la primera vez que Asprilla opina sobre política. Días atrás también lanzó mensajes contra otros aspirantes, dejando claro que seguirá participando activamente en el debate público rumbo a las próximas elecciones presidenciales.