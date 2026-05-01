El ataque ocurrió en el sector de Barrio Nuevo, en la carrera 30 con calle 23, donde la víctima resultó gravemente herida. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Johan Alejandro residía en el barrio Olímpico y, según allegados, era una persona tranquila, trabajadora y respetuosa. Se desempeñaba en labores de saneamiento ambiental y fumigación, oficio con el que sostenía a su familia. Su muerte deja en luto a su esposa, sus dos hijos y a quienes compartían con él diariamente.

“Era un excelente amigo, una gran persona. No entendemos por qué le hicieron esto si él no se metía con nadie”, expresó uno de sus amigos cercanos, aún impactado por lo sucedido.

Unidades de la SIJÍN llegaron al centro médico para realizar la inspección técnica del cuerpo y avanzar en las primeras investigaciones.