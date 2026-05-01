La decisión fue adoptada por el Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que concluyó que la entidad desacató el fallo emitido el 16 de diciembre de 2025, relacionado con la atención médica de una usuaria. Según se conoció, la tutela ordenaba garantizar de manera urgente un tratamiento especializado mediante la entrega de un stent redireccionador de flujo, además del reintegro de más de 62 millones de pesos que la paciente habría pagado de su propio bolsillo ante la falta de autorización oportuna.

El despacho judicial consideró que la orden no fue cumplida dentro de los plazos establecidos, por lo que la responsabilidad recayó en Ospina como representante de la intervención administrativa de la EPS.

Además del arresto y la multa, el juez ordenó acatar de inmediato lo dispuesto en la tutela y mantener su cumplimiento. También notificó a la Superintendencia Nacional de Salud para que evalúe posibles sanciones contra la entidad.

Hasta ahora, Jorge Iván Ospina no se ha pronunciado públicamente sobre la medida.

El caso se suma a la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación, que revisa presuntas irregularidades en su nombramiento como interventor de la Nueva EPS.

La decisión judicial aumenta la presión sobre la administración de una de las EPS más grandes del país, en medio de múltiples reclamos por demoras y fallas en la prestación del servicio de salud.