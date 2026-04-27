La celebración arrancó con la apertura del Salón de Artes, dando paso a una agenda que mezcla tradición y entretenimiento. Entre los eventos más esperados está el desfile de comparsas “Sevilla Tierra Cultural y Cafetera”, que llenará las calles de color, baile y orgullo local.

También habrá espacio para la diversión con actividades como la Color Run 2K, el Festival Rock al 100 y la Serenata Bernardo Gallego Salazar, además del tradicional Encuentro de Danzas de la Cultura Cafetera, uno de los eventos más representativos de la identidad sevillana.

La programación incluye mercado campesino, reinado cultural, actividades infantiles, encuentros deportivos y múltiples presentaciones artísticas que buscan integrar a toda la comunidad.

El cierre será el domingo 3 de mayo con una gran jornada que tendrá deporte, cultura y una noche de artistas para ponerle broche de oro a la celebración.

Más que una fiesta, este aniversario es una oportunidad para resaltar lo que hace único a Sevilla: su gente, su tradición cafetera y su ambiente cultural que sigue conquistando a propios y visitantes.