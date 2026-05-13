La situación fue expuesta por el concejal Fabio Alonso Arroyave, quien pidió que los hechos sean puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de los organismos de seguridad.

“Urge que el Concejo emprenda acciones contra quienes amenazan con incendiar la corporación. Me parece grave que tras el debate político se quiera atemorizar a los actuales concejales”, manifestó Arroyave durante la plenaria.

Ante la denuncia, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, aseguró que desde días atrás se solicitó acompañamiento y refuerzo de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Cali en el Centro Cultural de Cali, sitio donde actualmente sesiona el cabildo mientras se adelantan obras de remodelación en la sede principal.

La cabildante rechazó cualquier tipo de amenaza y recordó que durante las sesiones no solo están presentes los concejales, sino también funcionarios de la administración, medios de comunicación, representantes de la Contraloría, Personería y ciudadanos.

Por su parte, el vicepresidente del Concejo, Andrés Escobar, anunció que la Mesa Directiva acudirá a la Fiscalía para denunciar posibles delitos de injuria, calumnia y amenazas derivadas de publicaciones realizadas en redes sociales.

Escobar también propuso evaluar restricciones en el ingreso de ciudadanos a las sesiones plenarias para evitar situaciones de riesgo o alteraciones del orden público.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las denuncias y mantienen activos los esquemas de protección para los 21 concejales de Cali.