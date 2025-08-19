La decisión fue adoptada este miércoles 19 de agosto, tras revisar la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, con la cual se buscaba anular la orden de privación de libertad emitida por la jueza 44 penal del circuito, Sandra Heredia, el pasado 1.º de agosto.

Uribe condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, gracias al fallo de tutela, podrá permanecer en libertad mientras se define en segunda instancia si la sentencia en su contra se mantiene o es revocada.

De acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal, la libertad del exjefe de Estado es inmediata, quedando a la espera de que la Sala Penal resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa.