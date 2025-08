En su intervención, organizada según dijo como una respuesta a la “censura”, el mandatario abordó temas de economía, salud y educación, y lanzó duras críticas al sistema educativo colombiano.

“Nos quieren obligar a que el segundo idioma sea en inglés. Sí, claro que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, ¡por Dios!”, expresó el presidente, en alusión a lo que considera una imposición ajena al contexto cultural colombiano. Petro recalcó que la Constitución reconoce como lengua oficial el español, y señaló que en países como Estados Unidos es el inglés, “allá tienen otra”, dijo.

El jefe de Estado propuso que los estudiantes aprendan no solo idiomas extranjeros como el inglés, alemán, francés o chino, sino también “la mayor cantidad de lenguas de Colombia”, haciendo énfasis en las lenguas indígenas y en una lengua “de los negros” que, según él, no ha sido oficializada ni reconocida.

En su intervención, Petro también criticó que en algunos sectores se cuestione la idoneidad de candidatos a cargos diplomáticos por no dominar el inglés. “Aparece un magistrado por ahí —que no quiero criticar— diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés”, comentó, visiblemente molesto.

El mandatario insistió en que este debate debe darse con seriedad, destacando que si bien el inglés y otros idiomas son importantes, su enseñanza no debería estar por encima del reconocimiento de las lenguas originarias del país. “Colombia tiene una lengua en primer lugar”, subrayó.

En otro momento de la alocución, Petro rememoró su época como estudiante de colegio público, asegurando que fue “el mejor estudiante de matemáticas” de su institución. Dijo que en aquel entonces la educación pública era la mejor del país, pero que fue desfinanciada con el paso de los años. “Se tiraron el colegio”, afirmó.

Petro también defendió su gestión en materia de educación superior, señalando que ha tenido “10 veces más logros que Juan Manuel Santos” en este campo. Criticó el modelo que subsidiaba el ingreso de estudiantes de bajos recursos a universidades privadas, argumentando que encareció el costo de estas instituciones.

El mandatario destacó que su gobierno ha logrado reducir tarifas en universidades privadas, y sostuvo que hoy en día “sale mucho más barato educar un niño en Europa”, gracias —según él— a decisiones como quitar subsidios públicos a instituciones privadas.