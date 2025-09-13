La estrella paisa fue una de las presentaciones principales de la velada, llevando su característico carisma a un evento dedicado a la paz y la fraternidad mundial, en el marco del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G apareció en el escenario acompañada de su padre, con quien compartió un emotivo momento antes de interpretar su éxito Mientras me curo del cora. La artista lució un elegante vestido negro de manga larga con detalles brillantes y el cabello recogido en ondas, robándose la atención de los miles de asistentes.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue su interpretación de Vivo por ella junto al legendario tenor italiano Andrea Bocelli, en un dúo que conmovió al público y desató ovaciones de pie.

Karol G junto a Andrea Bocelli cantando “Vivo Por Ella” en el evento “Grace For The World” en la ciudad de Roma. pic.twitter.com/4Log6ekhF0 — Karol G Site (@KarolGSite) September 13, 2025

El espectáculo gratuito incluyó un show de luces con 3.500 drones y contó también con la participación de artistas internacionales como John Legend, la estrella de K-pop BamBam, la cantante franco-beninesa Angélique Kidjo y el coro de gospel Voice of Fire, entre otros.

“El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y la fraternidad”, expresó el papa León XIV, quien agradeció a los artistas por difundir el mensaje de unidad desde la columnata de Bernini.

Las entradas para el evento se agotaron rápidamente y la cita fue retransmitida en vivo por varios canales internacionales, incluyendo una transmisión especial en Disney+, que permitió que millones de personas se conectaran en tiempo real.

Con esta participación, Karol G no solo suma un nuevo hito a su carrera, sino que lleva la bandera de Colombia a uno de los escenarios más importantes del mundo, reafirmando su posición como una de las artistas latinas más influyentes del momento.