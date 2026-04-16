De acuerdo con la Policía del condado de Fairfax County, el hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en medio de una disputa doméstica relacionada con un proceso de divorcio en curso.

Las autoridades indicaron que la pareja se encontraba en el sótano de la vivienda cuando Fairfax habría disparado varias veces contra su esposa. Posteriormente, subió al dormitorio principal, donde se quitó la vida con la misma arma.

Los dos hijos adolescentes de la pareja estaban dentro de la casa al momento del hecho, y uno de ellos fue quien llamó al 911 tras escuchar los disparos. Ambos menores quedaron bajo el cuidado de familiares, con acompañamiento de servicios de apoyo a víctimas.

Según registros judiciales, Cerina Fairfax había solicitado el divorcio en julio de 2025, proceso que aún estaba en curso y que incluía audiencias programadas para este mes.

Kevin Davis calificó el caso como una tragedia familiar que ha causado conmoción en la comunidad.

Justin Fairfax fue vicegobernador entre 2018 y 2022 durante la administración de Ralph Northam. Su carrera política también estuvo marcada por denuncias de agresión sexual en 2019, las cuales negó y pidió investigar.

Las autoridades continúan con la investigación del caso.