Este nuevo sencillo no solo marca su retorno, sino que se convierte en una auténtica celebración de la cultura popular colombiana. Con una energía contagiosa, la canción invita a revivir esas inolvidables fiestas de barrio y reuniones familiares, donde la música une generaciones y enciende el alma colectiva.

“Nuestra Cumbia” es una creación conjunta entre Virgi Dart y el compositor argentino Fabián Farhat, logrando una fusión musical que respeta la esencia tradicional mientras incorpora matices contemporáneos. La producción estuvo a cargo del talentoso colombiano David Zuluaga, ganador del Latin Grammy, quien imprime un sello de calidad y frescura al tema.

El videoclip, rodado en la vibrante ciudad de Mérida, es una explosión visual de color, alegría y sabor latino. En él, Virgi Dart se luce interpretando su canción en un ambiente festivo, rodeada de baile, luces y una atmósfera mágica que transporta directamente a una noche de cumbia sin fin. La dirección estuvo en manos del colectivo Las Patas del Chamuco, quienes lograron capturar la esencia luminosa y festiva de la artista.

Disponible desde el pasado 16 de abril en todas las plataformas digitales y YouTube, “Nuestra Cumbia” promete convertirse en un himno de celebración. Mientras tanto, Virgi Dart se prepara para su regreso a Colombia, donde presentará oficialmente este trabajo ante medios y seguidores que han esperado con entusiasmo su retorno.

La cumbia está más viva que nunca… y Virgi Dart lo demuestra con ritmo, pasión y mucho sabor.