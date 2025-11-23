El siniestro ocurrió sobre la Carrera 40, en el sector sur de la ciudad, cuando los tres jóvenes se movilizaban en una motocicleta.

Según las primeras versiones, los ocupantes habrían salido de una reunión social y se encontraban buscando comida cuando, por razones que son materia de investigación, la motocicleta al parecer terminó estrellándose contra el muro del puente ubicado en la zona. En el hecho murieron dos de los ocupantes, entre ellos Lizveth Dahianna Valencia Martínez, oriunda de Buenaventura. El otro fallecido aún no ha sido identificado de manera oficial.

La tercera ocupante, una mujer, resultó herida pero logró llegar por sus propios medios, caminando, hasta un centro asistencial, donde se confirmó que está fuera de peligro.

Unidades de Tránsito Municipal realizaron la inspección técnica del lugar y adelantan las investigaciones para establecer con exactitud lo ocurrido. De manera paralela, se verifican reportes ciudadanos que señalan que algunas pertenencias de las víctimas habrían sido sustraídas tras el accidente.

