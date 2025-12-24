Según los primeros reportes, el automotor habría presentado una posible falla mecánica, lo que ocasionó la pérdida de control y la colisión. El hecho se registró en inmediaciones del sector comercial El Hato, zona de frecuente tránsito vehicular y peatonal.

La persona atropellada falleció en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el cierre de esta edición, no se había establecido la identidad de la víctima.

Al sitio acudieron organismos de socorro, unidades de tránsito y autoridades judiciales, quienes atendieron la emergencia, aseguraron el área y adelantaron los procedimientos correspondientes. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el accidente y establecer responsabilidades.

La movilidad en el sector presentó afectaciones temporales mientras se realizaban las labores de atención y levantamiento de información.