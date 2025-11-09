Según información preliminar, el hecho se presentó durante las horas de la tarde, cuando Saavedra sostuvo un altercado con otro hombre que, en medio de la confrontación, desenfundó un arma y le propinó un disparo que le causó la muerte en el lugar.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, el presunto agresor fue capturado pocos minutos después del ataque. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso para esclarecer las causas de la discusión y determinar su responsabilidad en los hechos.