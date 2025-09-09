En el corregimiento de Aguaclara, en el sector conocido como Palo de Mango, fue atacado a bala Andrés Felipe Pérez, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El segundo caso se presentó en el barrio Senderos de Villa Liliana, al occidente de la ciudad, donde sicarios atentaron contra Jan Carlos Carabalí. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, los médicos confirmaron su deceso minutos más tarde.

La Policía Judicial realizó el levantamiento de los cuerpos y avanza en la investigación para esclarecer los móviles de los crímenes y dar con los responsables.