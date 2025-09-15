De acuerdo con la información preliminar, una motocicleta de placa MJB 98G en la que se movilizaban dos personas perdió el control y terminó estrellándose contra las barandas del separador vial. El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes fallecieron en el lugar de los hechos.

En el sitio se confirmó la identidad de la mujer que viajaba como pasajera: Leidy Tatiana Arismendi Mechancano, de 29 años de edad. Por su parte, el conductor del vehículo aún no ha podido ser plenamente identificado, pues no portaba cédula de ciudadanía ni documentos de la motocicleta. De manera extraoficial, se conoció que presuntamente sería residente del barrio Diamante, en Cali.

Versiones indican que la víctima fatal masculina no tendría relación sentimental con la mujer, sino que, al parecer, la transportaba por contrato.

Las autoridades de tránsito y unidades de criminalística adelantaron las labores de inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos, mientras continúan las investigaciones para establecer con claridad las causas del siniestro y confirmar la identidad del hombre fallecido.