El hecho se registró en la calle 4 con carrera 19, en inmediaciones de la avenida del Señor de los Milagros, barrio La Merced. De acuerdo con información preliminar, sujetos armados dispararon contra la víctima, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

En el mismo ataque resultó lesionada otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre los responsables ni los móviles del crimen.