El hallazgo se registró en la mañana de este lunes, en el sector conocido como la arenera, donde el cadáver fue encontrado atrapado entre ramas dentro del afluente y en avanzado estado de descomposición.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos y del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron las labores de extracción y posterior inspección judicial.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el cuerpo correspondería presuntamente a Daniel Varela Vallejo, ciudadano que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 13 de mayo en Cartago, Valle del Cauca.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los respectivos exámenes forenses para confirmar plenamente la identidad de la víctima y determinar las causas de su muerte.

Las investigaciones continúan.