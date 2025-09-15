De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una camioneta en la que se movilizaban varias personas perdió el control del vehículo, que terminó volcado a un costado de la carretera.

En el siniestro fallecieron dos mujeres que, según información extraoficial, serían Alejandra y Brisa, residentes en el barrio Alto Bonito de la ciudad de Buga.

Además, cuatro personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro hospitalario, donde reciben atención médica. Versiones iniciales indican que el conductor habría sufrido un microsueño, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y confirmar las identidades de las víctimas.