La advertencia fue realizada durante la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que estas emergencias reflejan un escenario global cada vez más complejo por conflictos, crisis económicas, cambio climático y reducción de ayudas internacionales.

Uno de los casos que más preocupación generó fue el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, cuyos pasajeros tuvieron que ser evacuados en Tenerife, España. Paralelamente, la organización sigue monitoreando la situación del ébola en África.

Durante la cumbre también se discutieron temas relacionados con futuras pandemias, el retiro de algunos países de la OMS y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en salud pública.