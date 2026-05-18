Según revelaron fuentes cercanas a la investigación, Edinson Torres habría realizado una llamada telefónica asegurando que se encontraba en territorio venezolano, hecho que ahora es analizado por las autoridades para establecer si realmente salió del país o si se trata de una estrategia para despistar.

El caso tomó aún más fuerza luego de que fuera hallado el vehículo en el que Yulixa fue retirada inconsciente del centro estético Beauty Láser M.L., ubicado en el sur de Bogotá.

Las investigaciones también involucran a María Fernanda Martínez, propietaria del establecimiento, y a Eduardo David Ramos, señalado de realizar los procedimientos médicos en el lugar, el cual no contaba con permisos para intervenciones invasivas.

Mientras avanzan las búsquedas y operativos, la familia de Yulixa continúa esperando respuestas sobre el paradero de la mujer de 52 años, desaparecida desde el pasado 13 de mayo.