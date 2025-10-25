De acuerdo con el cronograma, las consultas internas de los partidos políticos se desarrollarán en esta fecha, proceso mediante el cual las colectividades eligen candidatos o toman decisiones internas de cara a las elecciones de 2026.

En esta ocasión, el Pacto Histórico será la única fuerza política que realizará consulta interna, tanto para definir su candidato a la Presidencia de la República como para conformar las listas al Congreso. Los ciudadanos inscritos podrán escoger entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, luego del retiro del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien pese a su renuncia continúa en el tarjetón.

El ganador de la jornada se convertirá en el candidato presidencial de la coalición para la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, aunque deberá participar posteriormente en la consulta interpartidista de marzo, donde se definirá el candidato único del Frente Amplio.

En total, el movimiento postuló 517 precandidatos al Congreso de la República: 373 aspirantes a la Cámara de Representantes y 144 al Senado. Los más votados ocuparán los primeros lugares en las listas que se llevarán a las urnas el 8 de marzo de 2026.

La Registraduría recordó a la ciudadanía que puede consultar su puesto de votación en la página oficial de la entidad y verificar si fue designada como jurado electoral. Quienes cumplan esa función deberán presentarse a las 7:30 a.m., pues de no hacerlo se exponen a una multa de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a más de 14 millones de pesos.