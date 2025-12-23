De acuerdo con la autoridad sanitaria, la persona diagnosticada se encuentra bajo seguimiento médico y no presenta complicaciones graves, por lo que hasta el momento no se ha evidenciado un aumento significativo de hospitalizaciones ni de mortalidad asociado a esta variante del virus.

Con esta confirmación, Colombia se suma a países como Bolivia, Perú, México, Costa Rica, Argentina, Panamá y Ecuador, donde en las últimas semanas también se han reportado casos de influenza A(H3N2), lo que ha encendido las alertas epidemiológicas en la región.

El Ministerio reiteró que el país cuenta con vacunas disponibles contra la influenza, las cuales siguen siendo una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves, especialmente en población de riesgo como adultos mayores, niños pequeños, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, MinSalud hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios y la consulta oportuna a los servicios de salud ante signos de alarma como fiebre persistente, dificultad respiratoria o malestar general intenso.

Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica activa para detectar oportunamente nuevos casos y prevenir una posible propagación del virus en el territorio nacional.