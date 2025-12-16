La canción, que retoma como base el clásico “Era un Domingo” de Los Alegres Cordillera, llega con una propuesta fresca, moderna y contundente, que ya empieza a posicionarlos como una de las agrupaciones revelación en el género parrandero.



Con un estilo propio que mezcla tradición, picardía y sabor popular, Locos por la Parranda se ha convertido rápidamente en un fenómeno local. Su energía en tarima, su conexión con el público y la calidad interpretativa de sus integrantes les ha permitido llenar una agenda que ya está comprometida casi en su totalidad para eventos empresariales, festivales, reuniones familiares y celebraciones privadas durante diciembre y los primeros meses de 2026.



Quienes han visto su espectáculo no dudan en recomendarlo: luces, show, animación, humor y un repertorio fiestero que incluye tanto sus canciones inéditas como covers de grandes éxitos parrandero-populares que garantizan el ambiente perfecto para bailar, brindar y celebrar.



Este proyecto tulueño no solo busca entretener: quiere consolidarse como referente regional del género, llevando su música a nuevas ciudades y escenarios. Por eso, su equipo insiste en que quienes deseen contratarlos no esperen hasta última hora, pues la demanda ha superado las expectativas.

Locos por la Parranda llegó para ponerle sabor al fin de año… y todo indica que su parranda apenas comienza.