Con una mezcla perfecta entre bolero y regional mexicano, la agrupación colombiana logra transmitir un profundo mensaje de amor, admiración y gratitud hacia las madres. La canción fue compuesta por Néstor Gabriel Torres, padre de los vocalistas de la banda, quien inicialmente escribió este tema como un homenaje personal para su madre y que hoy se convierte en una dedicatoria universal para todas las mamás del país.

La producción musical estuvo a cargo de Víctor y Néstor Zaizar en los estudios de Producciones Zaizar, logrando un sonido cargado de sensibilidad y elegancia, donde los instrumentos tradicionales del regional mexicano se fusionan con la esencia romántica del bolero, creando una experiencia musical llena de sentimiento.

El videoclip oficial fue grabado en la emblemática plaza de mercado Paloquemao, en Bogotá, bajo la dirección de Samaria Producciones. Allí, BANDA LA MB quiso compartir este lanzamiento con los trabajadores y madres luchadoras del sector, entregando flores y momentos de alegría como símbolo de reconocimiento a su esfuerzo diario. El video refleja la esencia de la madre trabajadora, protectora y amorosa, esa figura que acompaña a sus hijos desde el primer instante de vida.

“Para Mi Madre” ya se encuentra disponible desde el 30 de abril en todas las plataformas digitales y en YouTube, convirtiéndose en una de las apuestas musicales más emotivas de esta temporada.

BANDA LA MB “La Muy Bendecida”, fundada el 13 de febrero de 2015 por los Hermanos Zaizar, se ha consolidado como una de las agrupaciones pioneras en la difusión y preservación de la música regional mexicana en Colombia. Con más de 20 músicos en escena y una puesta en escena de nivel internacional, la agrupación continúa marcando diferencia en el género gracias a su disciplina, calidad interpretativa y pasión por el folclor mexicano.

La banda ha conquistado al público con éxitos como “Entra en mi Vida”, “Que Te Costaba”, “Ni Diablo Ni Santo”, “Pero Te Vas Arrepentir” junto al Charrito Negro, “Mi Despedida”, “Mazatlán” junto a Luis Alfredo Jiménez y “Mi Último Deseo”, consolidándose como una de las agrupaciones favoritas de los amantes del regional mexicano en Colombia.