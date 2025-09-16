Su formación en fuerzas especiales y su experiencia en supervivencia en la selva lo han convertido en uno de los competidores fuertes, disciplinado y con gran capacidad estratégica.



Orozco no solo se destaca por su carrera militar, también es un deportista de ultra resistencia. Ha brillado en disciplinas como el trail running, triatlón, natación y ciclismo, logrando un lugar en el Top 10 mundial del Ironman 70.3 y completando pruebas de más de 100 kilómetros. Además, lidera travesías deportivas con propósito social, entre ellas iniciativas en apoyo a soldados heridos en combate.



Con una espiritualidad firme, resiliencia a toda prueba y una mente táctica, Cristian Orozco se perfila como uno de los posibles ganadores.