De acuerdo con la primera versión entregada por el vigilante del predio, el joven habría ingresado sin autorización y, en medio del hecho, se registró un disparo. Sin embargo, los detalles aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y adelanta la recopilación de pruebas y testimonios con el fin de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Se conoció que Steven Cuartas residía en el municipio de La Unión.