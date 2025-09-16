Su más reciente sencillo, titulado “Rompiendo el Mambo”, combina la potencia del mambo clásico con la fuerza del hip hop, logrando una fusión que rescata la esencia de una época dorada del género y la transporta al presente con un estilo moderno, auténtico y cargado de energía.



La canción fue compuesta por el propio JEYKAT y producida por Jason Eguis, reconocido productor y cuñado del cantante, quien ha trabajado junto a importantes exponentes del merengue. La producción se desarrolló entre Estados Unidos y Colombia, culminando en Medellín con el apoyo del equipo de Darkan.



JEYKAT, cuyo nombre artístico nació como una combinación de estilo y personalidad, es un cantante y compositor colombiano nacido en Bogotá y criado en las calles de Cali.



Hoy, con “Rompiendo el Mambo”, JEYKAT reafirma que su nombre es sinónimo de evolución, energía y frescura en la música latina.