La árbitra zarzaleña, hermana del exárbitro FIFA Luis Sánchez, recibe este honor como reconocimiento a una trayectoria construida con disciplina, carácter y excelencia en los escenarios más exigentes del fútbol nacional e internacional.

Nacida el 20 de diciembre de 1992 en Zarzal, Valle del Cauca, Mayra Sánchez es licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, y cuenta con 19 años de experiencia en el arbitraje, tras iniciar su carrera en 2006 en la Asociación Zarzaleña de Árbitros de Fútbol, adscrita a la AVAF. Desde 2009 está escalafonada a nivel nacional y en 2016 obtuvo la escarapela FIFA como árbitra asistente, dando inicio a su proyección internacional.



Su palmarés es amplio y contundente, pero el punto más alto de su carrera llegó con su participación en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, y se ratifica con su presencia en el Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025, logros que la posicionan entre las árbitras más destacadas del continente.