Carlos Fernando Urrutia Amaya, más conocido en el mundo artístico como Caliche, es un cantante tulueño que, con constancia y sabor, ha venido abriéndose camino en la música tropical. A sus 48 años, celebra reconocimientos internacionales y proyecta nuevos retos para su carrera.



¿Quién es Caliche y dónde nace esta historia artística?



Nací en Tuluá, Valle del Cauca, hace 48 años. Mi incursión como artista se dio hace siete años, aunque antes de eso trabajé como mánager de artistas a nivel nacional e internacional.



¿Cómo se da el salto de mánager a cantante?



Gracias al apoyo de Ken Flow, un artista tulueño que actualmente reside en Medellín. Él fue quien me dijo que yo tenía mucho sabor y swing para cantar. Me compuso mis primeras canciones, entre ellas “Llegó el Caliche” y “Quejan”.



¿Cuál fue su primera canción como solista y qué significado tuvo?



Fue “El Pega Pega”, en salsa choque. Me inspiré en un vendedor popular de ese producto. Ese tema fue el que realmente me dio reconocimiento ante el público y me abrió muchas puertas.



¿Qué ha sido lo más importante que le dejó el 2025?



Sin duda, la postulación al Concurso Noche de Estrellas, que se realiza en Nueva York. La directora del certamen, Lilibeth Santana, vio mi contenido en redes sociales, me contactó y me pidió mis canciones.



¿Qué ocurrió con la gala de premiación?



La gala se realizó el sábado 6 de diciembre en Nueva York. No pude viajar por falta de la visa americana, que aún estoy tramitando. El trofeo lo recibió Roberto Mangual, de la agrupación Mangual Jr., quien me conoce hace más de 10 años.



¿Qué reconocimiento obtuvo en este concurso?



Recibí el trofeo a Mejor Salsero con la canción “Te seguiré enamorando”, de Alejo Lozano. Él la tenía en género popular y me autorizó a hacerla en salsa. La grabé en el estudio de Kosmy La Ciencia, con la participación del trompetista Julián Tabares.

¿En qué proyecto musical está trabajando actualmente?



Estoy preparando una canción muy especial en homenaje a mi mamá, que ya falleció. Se llama “Madre como tú” y será en género afrobeat, con mucha guitarra y percusión. Espero que esté en plataformas musicales antes de que termine este año.