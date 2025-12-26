De acuerdo con lo informado por CENTROAGUAS S.A. ESP, la empresa mantiene activa la emergencia operativa, lo que ha obligado a implementar medidas especiales para garantizar la continuidad del suministro, entre ellas la operación de pozos de agua subterránea y el uso del reservorio.

La empresa de servicios públicos reiteró el llamado a la comunidad para hacer un uso racional del agua, teniendo en cuenta que la autonomía de los sistemas alternos de abastecimiento depende directamente del consumo responsable por parte de los usuarios.

Finalmente, CENTROAGUAS S.A. ESP aseguró que continuará informando de manera oportuna sobre la evolución de esta situación a través de sus canales oficiales, e invitó a la ciudadanía a consultar únicamente estas fuentes para evitar la difusión de información falsa o imprecisa.