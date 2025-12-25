Según relataron habitantes del sector, el deslizamiento ocurrió sobre una vía rural que ya presentaba afectaciones por la caída de tierra. La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida, intentó cruzar el tramo cuando se produjo un nuevo desprendimiento de material, que lo sepultó completamente.

Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato, el hombre ya no presentaba signos vitales. Las autoridades competentes adelantan las diligencias para el levantamiento del cuerpo y evalúan el estado de la vía, así como los riesgos existentes en la zona.