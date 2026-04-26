El boyacense aseguró la clasificación general tras una sólida actuación durante toda la competencia, especialmente con el ataque decisivo que lanzó en la etapa de montaña, diferencia que defendió hasta el cierre en Oviedo.

En la jornada final, entre Lugones y Oviedo, Quintana cruzó la meta en la cuarta posición, resultado suficiente para confirmar una nueva consagración internacional.

El podio lo completaron Adrià Pericas y el también colombiano Diego Pescador, quien terminó tercero y consiguió su primer podio en territorio europeo.

Con este triunfo, Nairo gana por tercera vez la Vuelta a Asturias, luego de sus títulos en 2017 y 2021, ratificando su legado como una de las máximas figuras del ciclismo colombiano y latinoamericano.