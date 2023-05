No obstante, el mandatario precisó que es necesario que la entidad de promoción y desarrollo comercial del municipio ocupe la casona, bajo la condición de que no haga ninguna reforma estructural porque no es de su propiedad.

“El Acuerdo del Concejo no lo puedo reversar, pero sí les di toda la razón en sus preocupaciones que son las mismas mías. Infituluá funcionará en la actual sede del Imder”, dijo el alcalde Gómez Aguirre al ser consultado sobre el tema .

“La decisión del mandatario surgió ante los argumentos sólidos entregados por los comisionados en su despacho, en cuanto a que no hay necesidad de enajenar un bien que está considerado como patrimonio de la ciudad”, precisó por su parte Armando Russi Urbano, integrante del Centro de Historia de Tuluá.

Añadió que el alcalde se comprometió a investigar, ante el Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle, el estado del Acuerdo 02 del 10 de marzo del año en curso, para acelerar el proceso de desmonte de la enajenación que contempla el articulado aprobado.