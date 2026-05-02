Según el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga, el exfuncionario habría utilizado un diploma ilegítimo expedido por la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, con el que certificó ser tecnólogo en Administración y Finanzas para cumplir los requisitos exigidos en el manual de funciones.

El organismo de control indicó que Nieto Cuitiva ocupó cargos públicos durante cerca de 10 años, desde enero de 2016 hasta enero de 2026, y los dos últimos como gerente de la entidad, pese a la irregularidad detectada en su formación académica.

La Procuraduría concluyó que el exdirectivo actuó en contravía de principios como la moralidad administrativa, por lo que calificó la conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.