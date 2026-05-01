De acuerdo con la investigación, desde mediados de 2024 habría coordinado el traslado irregular de varios compatriotas desde Colombia hacia México y otros países de Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.

Según las autoridades, el presunto cabecilla cobraba hasta 30.000 dólares por persona, suma que incluía transporte, hospedaje, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante todo el recorrido.

La captura se produjo durante un operativo de registro y allanamiento liderado por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) y la DIJÍN. En el procedimiento fueron incautados equipos electrónicos y dinero en efectivo.

Tarakory quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites de extradición. Una corte del distrito oeste de Texas lo requiere por conspiración para introducir extranjeros y tráfico de migrantes con fines de lucro.

El caso hace parte de los operativos binacionales contra redes criminales que se aprovechan de la migración irregular y ponen en riesgo la vida de cientos de personas.