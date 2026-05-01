La víctima fue identificada como María Cristina Cabal Millán. De acuerdo con información preliminar, se movilizaba en motocicleta cuando ocurrió el siniestro en este importante corredor vial que también conecta con El Cerrito.

Organismos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, mientras las autoridades de tránsito avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

El hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en este tramo carretero, donde con frecuencia se reportan siniestros. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y usar los elementos de protección, especialmente en horas de la noche.