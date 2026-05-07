El crimen ocurrió en la tarde de este miércoles 7 de mayo en el sector conocido como “Tres Esquinas”, barrio Jardín, donde la dirigente política fue atacada con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el hecho se registró hacia las 2:30 p.m., cuando Villada compartía con familiares y funcionarios de la administración municipal.

La Policía Nacional rechazó de manera contundente el homicidio y aseguró que este hecho representa una grave afectación contra la vida, el liderazgo social y la institucionalidad democrática del departamento.

Asimismo, las autoridades confirmaron que la concejal contaba con medidas preventivas y de autoprotección derivadas de valoraciones institucionales previas.

Tras el atentado, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el CTI activaron un componente especial investigativo para esclarecer lo ocurrido.