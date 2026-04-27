Según el reporte oficial, la Policía llegó al inmueble tras recibir llamados de auxilio de vecinos del sector. Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a la mujer sin vida y evitaron la fuga del presunto agresor.

De manera preliminar, se conoció que el hombre habría atacado a la víctima con arma blanca en medio de una discusión. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza el proceso judicial.

Tras el crimen, la Alcaldía de Jamundí activó la ruta institucional de atención para acompañar a los familiares, especialmente a un niño de cinco años, hijo de la pareja, quien se encontraba en la vivienda al momento de los hechos.

En el acompañamiento también participa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con apoyo psicosocial y medidas de protección para el menor.