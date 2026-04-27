Entre las víctimas identificadas se encuentran Patricia Mosquera, Virgelina Valencia, Tiodomira Salazar, Luz Dary Solarte, Andrea Golondrino, Etelvina Valencia, Daniela Valencia, Clemencia Valencia, Liliana Valenzuela Valencia, José Ciro Puliche, Alirio Medina y Libia Flor.

Varias de las víctimas residían en veredas de Cajibío, especialmente en sectores como La Granja, La Palma, Carpintero y La Pedregosa.

En centros médicos permanecen 36 personas heridas, tres de ellas en UCI. También se reportó que cinco menores de edad resultaron lesionados y se encuentran fuera de peligro.

La Gobernación anunció acompañamiento psicosocial, apoyo integral a las familias afectadas y ayudas funerarias para los hogares golpeados por esta tragedia.