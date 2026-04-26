De acuerdo con reportes de los bomberos, el hombre sufrió el aplastamiento de sus piernas en un sistema de elevación mientras adelantaba labores de montaje. Aunque fue auxiliado y trasladado en ambulancia a un centro médico, murió poco después.

La empresa organizadora confirmó el fallecimiento e indicó que la víctima recibió atención de emergencia tras el incidente.

El espectáculo de Shakira espera reunir a millones de asistentes en uno de los eventos musicales más grandes del año en Brasil.